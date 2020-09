Chiara Ferragni e i regali a Fedez, quelli giusti

La passione di Fedez per la pallacanestro è sempre grande, come negli anni hanno dimostrato i regali e le passerelle con molti atleti importanti del nostro sport. Ultimamente Chiara Ferragni ha mostrato come si fa un terzo tempo con passo zero, poi Fedez ha comprato le Jordan introvabili – solo 10 pezzi prodotti alla modica cifra di 1350 dollari – dedicate al Game Boy.

Ieri però Fedez ha ricevuto come regalo dalla moglie Chiara Ferragni la maglia autografata di Michael Jordan, quella dell’edizione di Space Jam. Ecco di seguito il video di Gazzetta ripreso dai social dei “Ferragnez”: