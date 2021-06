Le due superstar di Phoenix Suns e Los Angeles Clippers sono attualmente fuori dalle Western Conference Finals che quelli dell’Arizona stanno conducendo 1-0.

Dopo aver saltato gara-1 non ci saranno nemmeno stanotte per il secondo atto (ore 3 italiane), con Kawhi che è restato a L.A. per curare il suo ginocchio e Chris Paul che invece è ancora in isolamento dopo aver contratto il covid. Il play dei Suns è asintomatico e sembra difficile che possa tornare già dalla prossima allo Staples Center, in programma nella notte tra giovedì e venerdì. Si alzano invece le possibilità di esserci in G4 sabato notte o per l’eventuale G5 a Phoenix prevista tra una settimana.

Per Kawhi la situazione sembra più complessa, nel senso che per ora il bollettino medico parla di distorsione al ginocchio, ma la verità sembra essere una cosa più grave come la lesione parziale del legamento crociato che, se confermata, ovviamente gli avrebbe già fatto terminare la stagione in anticipo. Nel caso sia una distorsione, allora Kawhi Leonard potrebbe tornare prima della fine della serie indicando sempre tra G4 e G5 il possibile rientro: attendiamo analisi più dettagliate che dovrebbero essere svolte prima di gara-3. Marcus Morris, infortunato al ginocchio nel finale di G1, invece non ha nulla di grave e sarà presente già stanotte in gara-2.