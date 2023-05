Chris Paul rivalutato tra una settimana, salterà le gare a Phoenix

La stella Chris Paul inguaia ancora di più i suoi Phoenix Suns, già sotto 2-0 nella serie contro i Nuggets. Infortunatosi all’inguine scendendo da un rimbalzo in gara-2, lo staff tecnico dei Suns ha annunciato che verrà rivalutato tra una settimana. Questa tempistica significa che Chris Paul sarà out in gara-3 e gara-4, mentre è in dubbio per l’eventuale gara-5 in programma martedì prossimo a Denver. Per arrivarci, però, i Suns devono vincere almeno una delle prossime due partite.

Here's the play where Chris Paul appeared to injure his groin during Game 2 of Suns-Nuggets.pic.twitter.com/jYRy1S4BAC — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 2, 2023

CP3 ha altre due stagioni nel suo contratto, ma solamente la prossima è interamente garantita mentre nel 2023/24 è garantito per circa 15 milioni (la metà di quanto percepirebbe all’anno).