Christian Wood è il terzo giocatore positivo al coronavirus, dopo le due stelle dei Jazz Gobert e Mitchell.

Wood ha giocato una grande stagione con i Pistons (13.1 punti e 6 rimbalzi) e, in estate, è in corsa per un ricco contratto.

È il primo positivo al di fuori di Utah. Nella giornata di ieri, invece, Toronto ha rivelato che tutti i membri della squadra sono risultati negativi al test.