Ciliegina sulla torta per i Los Angeles Lakers: arriva Marc Gasol!

Marc Gasol firma con i Los Angeles Lakers, completando così un grande mercato della Free Agency per i Campioni NBA in carica.

Dopo Harrell e l’importante conferma di Caldwell-Pope, i Lakers si assicurano il secondo Gasol della loro storia, dopo Pau.

Contratto biennale per lui.

Per fargli spazio i Lakers hanno mandato JaVale McGee a Cleveland (4.2 milioni in scadenza) con una seconda scelta futura. In cambio arrivano Jordan Bell e Alfonzo McKinnie che però hanno contratti non garantiti e verranno tagliati immediatamente dai Lakers.

I gialloviola hanno perso Howard andato ai Sixers e allora hanno puntato dritto al centro spagnolo ex Memphis e Toronto. La curiosità su Marc Gasol è che nel 2008 venne scelto al secondo giro proprio dai Lakers, che poi lo spedirono ai Grizzlies in cambio del fratello Pau, divenuto poi spalla ideale di Kobe nel back-to-back.