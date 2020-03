Cinque squadre NBA sono già in auto-quarantena

La NBA ha sospeso la stagione dopo il primo caso di coronavirus, con Rudy Gobert che è risultato positivo al test.

Già cinque squadre hanno annunciato la auto-quarantena, con 14 giorni di isolamento: Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Detroit Pistons, Boston Celtics e Toronto Raptors, ma sicuramente verranno seguite da tutte le altre.

Intanto gli Utah Jazz sono rinchiusi in hotel a Oklahoma City in attesa dei risultati dei tamponi: si prospetta il decollo di due aerei da OKC verso Salt Lake City, uno per i positivi ed uno per quelli negativi. Anche qui è probabile che le squadre attualmente in trasferta adoperino la stessa modalità di agire.