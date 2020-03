CLAMOROSA rottura fra i Brooklyn Nets e Kenny Atkinson

Notizia clamorosa appena rilasciata da Shams Charania di “The Athletics” e confermata anche dalla franchigia sui profili social. In quasi quattro stagioni con la franchigia, Atkinson ha un record di 118 vinte e 190 perse, portando i Nets lo scorso anno ai Playoff dopo un digiuno di diverse stagioni (uscendo 4-1 al primo turno con Philadelphia).

Questa è stata la prima panchina da capo allenatore per il 53 enne di New York, dopo 7 anni da vice allenatore fra i Knicks e Atlanta.

Jacque Vaughn sarà il suo successore fino al termine della stagione