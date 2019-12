Clarkson ai Jazz in cambio di Exum e seconde scelte

Jordan Clarkson approda agli Utah Jazz in cambio di Dante Exum ed una seconda scelta, come annunciato dal guru di ESPN Adrian Wojnarowski.

La guardia #8 di origine filippina è in scadenza a 13.4 milioni, mentre il play australiano ha ancora 9.6 milioni a stagione per questa e la prossima stagione. Così facendo, Cleveland abbassa il cap e prende due scelte future, mentre Utah aggiunge uno scorer dalla panchina (quest’anno quasi 15 di media per Clarkson).

Le scelte dei Jazz sono quelle del 2022 (da San Antonio) e del 2023 (da Golden State).