Cleveland guarda in Europa, al draft si puntano nomi da Eurolega

I Cleveland Cavaliers avranno una scelta alta al prossimo draft NBA e, secondo quanto riportato dal beat writer Chris Fedor di cleveland.com, la franchigia dell’Ohio sembra convinta a pescare dall’Eurolega.

I Cavs hanno il secondo peggior record di tutta la NBA quindi, se la stagione dovesse essere già terminata, è molto probabile che la franchigia di Love e co. possa scegliere in top-5: i tre migliori prospetti sembrano essere James Wiseman, LaMelo Ball ed Anthony Edwards – non per forza in quest’ordine – ma dietro di loro si apre una lunga serie di buoni giocatori. Tra questi, poi, ci sono anche tre europei su tutti: l’israeliano Deni Avdija (di cui avevamo parlato qui), i francesi Killian Hayes e Theo Maledon, infine Leandro Bolmaro (che avevamo analizzato qui). Tra gli statunitensi. intriga il centro di USC Okongwu (che avevamo inserito qui), ex compagno di Porter jr.

L’ala Avdija sta tenendo medie di 4 punti e 2.6 rimbalzi ma coach Sfairopoulos lo tiene oltre 14′ in campo, con molte partenze in quintetto. Tira con il 60% da 2, ma deve migliorare da 3 (28%) e dalla lunetta finora ha 10/18 totale.

L’altro 2001, Maledon, è play dell’Asvel che sta segnando 7.4 punti e 3.1 assist in 17′, tirando con buonissime percentuali (51% da 2, 38% da 3 e 69% in lunetta). Un altro play francese, Hayes, ha trascinato il Ratiophalm Ulm in Eurocup con 12.8 punti, 6.1 assist e 1.5 rubate in 10 partite (50% da 2, 39% da 3 e oltre il 90% in lunetta in 27′), dopo due buone stagioni a Cholet tra serie B e serie A francese.

L’argentino Bolmaro è un 2000 che ha iniziato la stagione nel Barcelona B (che gioca in Leb Silver, la terza serie spagnola) segnando quasi 15 punti, 3.6 assist e 1.8 rubate. Poi coach Pesic lo ha portato in prima squadra dove ha esordito in Liga ACB e in Eurolega, ma il suo minutaggio è molto basso e le statistiche di conseguenza sono basse.

(Maledon in campo a Trento nella Eurocup della scorsa stagione)