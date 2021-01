Clint Capela come Mutombo: tripla doppia con le stoppate

Clint Capela sta vivendo un super momento. Dopo la vittoria contro i Pistons in cui ha segnato 27 punti con 26 rimbalzi (12 in attacco) e 5 stoppate, oggi ha fatto segnare una tripla doppia con le stoppate per la prima volta in NBA dal 2018. A farla fu Anthony Davis ai Pelicans. Nella vittoria contro Minnesota per Capela 13 punti, 19 rimbalzi e 10 stoppate (grande aiuto anche da Trae Young con ben 43 punti).

È la terza tripla doppia con le stoppate nella storia degli Atlanta Hawks dopo Josh Smith e Dikembe Mutombo, ultimo a riuscirci nel 2000. È il primo dopo Kareem a chiudere due gare consecutive con 45 punti e 15 stoppate.