Clippers mollano Westbrook e puntano Rozier?

I Los Angeles Clippers sono chiamati ad un mercato importante, considerato che potrebbe partire Montrezl Harrell (da oggi a mezzanotte potrà firmare con qualunque squadra).

Qualche giorno fa si era parlato di Russell Westbrook, ma ora l’interessamento sembra essere svanito, anche a causa delle altre richieste dei Rockets. Houston ha provato a parlarne con i Magic per ricevere Aaron Gordon, ma non si è concretizzato nulla ed ora le trattative sono ferme. Su Westbrook sembrava esserci anche Charlotte, ma la scelta di LaMelo Ball lascia presagire che la stella ex OKC non andrà alla corte di Jordan.

Tornando ai Clippers, l’obiettivo primario nello spot di play sembra Rajon Rondo, ma ha un’offerta più alta dagli hawks – si parla di un biennale da 15 milioni. Come alternativa a Rondo, Sports Illustrated riporta di un possibile scambio dei Clippers con Charlotte per avere Terry Rozier. In North Carolina è arrivato LaMelo Ball e quindi il ruolo di point guard titolare potrebbe essere lasciato alla scelta #3 del draft di ieri.

Rozier ha ancora due anni e 37 milioni garantiti, ma potrebbe essere approdare ai Clippers in cambio di un pacchetto incentrato su Patrick Beverley.