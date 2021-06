Non solo Chris Paul che si è preso il Covid. La NBA ha registrato poco fa la notizia dell’assenza di Kawhi Leonard in gara-5 contro gli Utah Jazz, in programma questa notte alle 4 ora italiana. La stella dei Clippers, appena inserita nel All-NBA First Team, si è infortunata al ginocchio nella scorsa partita, dov’è comunque riuscito a segnare 31 punti per portare i suoi in parità nella serie sul 2-2.

Secondo ESPN, il giocatore verrà rivalutato giorno dopo giorno per provare a recuperarlo per gara-6 in casa ed eventualmente anche per quella dopo, ma per ora c’è molto pessimismo che possa di nuovo giocare contro Utah. I Clippers dovranno quindi puntare tutto su George, Morris e Jackson in attacco, con maggior spazio anche per Kennard.