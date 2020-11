Colpaccio Miami Heat, biennale per Avery Bradley e annuale Harkless

I Miami Heat fanno il colpaccio e prendono la guardia Avery Bradley con un biennale da 11.6 milioni, pari alla mid-level exception.

Avery Bradley ha vinto il titolo NBA con i Los Angeles Lakers, ma difficilmente sembrava che potesse tornare in gialloviola dopo aver deciso di non andare nella “bolla” di DisneyWorld.

Per lui 8.6 punti in 24′ nell’ultima regular season, fino allo stop per coronavirus a marzo.

Ai Miami Heat arriva anche Moe Harkless, con un annuale a 3.6 milioni pari alla bi-annual exception. La scorsa stagione ha giocato con Clippers e Knicks e c’erano molte squadre su di lui, New York in testa. Ha deciso di firmare poco sopra il minimo salariale con la squadra campione della Eastern Conference.