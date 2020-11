I Miami Heat fanno il colpaccio e prendono la guardia Avery Bradley con un biennale da 11.6 milioni, pari alla mid-level exception.

Avery Bradley ha vinto il titolo NBA con i Los Angeles Lakers, ma difficilmente sembrava che potesse tornare in gialloviola dopo aver deciso di non andare nella “bolla” di DisneyWorld.

Per lui 8.6 punti in 24′ nell’ultima regular season, fino allo stop per coronavirus a marzo.