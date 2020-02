Marcus Morris ai Los Angeles Clippers.

I Knicks spediscono l’ala ai Clippers in una trade che coinvolge Moe Harkless, Mfiondu Kabengele e Terrence Mann che fanno il percorso inverso.

Importante rinforzo in chiave Playoffs per i Clippers. La squadra di Doc Rivers era alla ricerca di un giocatore di sostanza da affiancare a Leonard e George per la lotta al titolo.