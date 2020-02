Colpo Los Angeles Clippers! Arrivano Marcus Morris ed Isaiah Thomas

Marcus Morris ai Los Angeles Clippers.

I Knicks spediscono l’ala ai Clippers in una trade che coinvolge Moe Harkless, Mfiondu Kabengele e Terrence Mann che fanno il percorso inverso.

Importante rinforzo in chiave Playoffs per i Clippers. La squadra di Doc Rivers era alla ricerca di un giocatore di sostanza da affiancare a Leonard e George per la lotta al titolo.

Ecco nello specifico la trade:

Isaiah Thomas approda a Los Angeles, sponda Clippers (in passato aveva già vestito la maglia dei Lakers). Lo raggiunge anche Marcus Morris, come detto in precedenza.

Harkless in scadenza va ai Knicks insieme ad una prima scelta al prossimo draft.

Infine Jerome Robinson va agli Wizards.