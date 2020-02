Miami Heat, ufficiali gli arrivi di Crowder ed Iguodala!

Si rafforza l’asse Miami-Memphis. Dopo aver preso Iguodala, dando in cambio Winslow, gli Heat aggiungono due ali con una certa dose di esperienza, come Jae Crowder e Solomon Hill, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. A Memphis finiscono Waiters, sospeso 3 volte in stagione ed ai margini del progetto Heat, e James Johnson, anche lui ormai fuori dalle rotazioni. Entrambi hanno il contratto per la prossima stagione (Waiters a 13 milioni circa, Johnson ha una player option da 15 milioni).

Non è escluso che Crowder ed Hill possano essere girati ad OKC per arrivare a Danilo Gallinari.

MIAMI HEAT

Andre Iguodala

Jae Crowder

Solomon Hill

MEMPHIS GRIZZLIES

Dion Waiters

James Johnson

Justise Winslow