Cosa faranno i Pacers con Victor Oladipo?

Gli Indiana Pacers hanno vari giocatori sotto contratto per i prossimi anni, ma che ne sarà di Oladipo?

Brogdon, Turner, Sabonis, Lamb e Warren sono tutti garantiti anche per il 2022 (e oltre) invece la guardia #4 appena tornata dall’infortunio è in scadenza tra un anno. I Pacers possono sfondare il limite salariale per rifirmarlo, e probabilmente lo faranno, ma solo se lo considerano come uno dei pilastri della squadra del prossimo futuro. Secondo Begley di SNY.tv, le due parti hanno già discusso un prolungamento contrattuale di 4 anni su una cifra di circa 80 milioni, ma l’entourage ha fermato tutto, un po’ perché al momento delle trattative il giocatore era infortunato, un po’ perché Oladipo potrebbe valere molto di più.

Le due franchigie di New York potrebbero essere alla finestra, in caso di un mancato accordo tra Oladipo ed i Pacers. Il #4 di Indiana potrebbe firmare in estate un’estensione biennale (o triennale ma con player option nell’ultima stagione), cosicché nel 2023 possa entrare nel suo decimo anno in NBA e poter quindi firmare al massimo salariale per i veterani. In quel caso, poi, solo Sabonis sarebbe sotto contratto oltre quella data e quindi quello rappresenterebbe il termine entro il quale provare a fare qualcosa di importante con questo gruppo di giocatori.

Il 27enne quest’anno ha giocato solo 13 partite dopo il rientro, segnando 13.8 punti, 3.2 rimbalzi e 3 assist in 26′ tirando con il 39% dal campo ed il 30% dall’arco, tutti dati peggiori in carriera (anche dovuti ad un rientro con minutaggio limitato e senza sforzare).