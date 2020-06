Courtney Lee infortunato, Dallas lo sostituirà nel mercato

Courtney Lee ha subito un infortunio al polpaccio che lo costringerà ad andare sotto i ferri. Per questo motivo, i Dallas Mavericks da domani andranno alla ricerca di un suo sostituto nel mercato speciale che durerà per una settimana, fatto apposta per colmare i buchi lasciati da giocatori infortunati o che hanno deciso di non andare ad Orlando (come Davis Bertans).

Lee ha avuto un ruolo molto marginale, con solo 4.5 punti di media in 24 presenze. È in scadenza del quadriennale da 48M firmato nella famosa estate del 2016, quindi dovrà sondare la free agency a stagione finita.