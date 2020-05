Cuban: “Michael Jordan avrebbe potuto firmare per i Dallas Mavericks”

Mark Cuban a 105.3 GBag Nation ha rivelato che fu vicino a firmare Michael Jordan dopo il suo secondo ritiro. A gennaio 2000 l’imprenditore texano aveva rilevato i Mavericks per 285 milioni di dollari (ora ne vale 2.25 miliardi…) e voleva aggiungere l’esperto MJ vicino ai giovani Steve Nash, Dirk Nowitzki e Michael Finley.

David Falk, lo storico agente di Jordan, chiamò proprio Cuban e gli disse: “Perché non incontri MJ?” Così Cuban andò immediatamente nell’ufficio di Falk. “Aveva tutti i documenti per firmare per gli Wizards ma eccomi lì, cercando di convincere Michael Jordan a non firmare con loro e venire ai Mavericks. Tuttavia lui aveva delle quote di Washington e alla fine decise di firmare per gli Wizards (con un biennale da 1 milione a stagione)”

Nelle sue ultime due annate nella capitale federale, ha giocato 142 partite segnando 21.2 punti, 6 rimbalzi e 4.4 assist, con high stagionali di 51 e 45 punti.