Curry, Carlisle, Rivers e Doris Burke parteciperanno alla JR. NBA Leadership Virtual Conference

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che alla quarta Jr. NBA Leadership Conference powered by Under Armour parteciperanno il tre volte campione NBA Stephen Curry, l’analista e vincitrice del premio Curt Gowdy di ESPN Doris Burke, il capo allenatore dei Dallas Mavericks Rick Carlisle, il diciannovesimo Surgeon General of the United States Dr. Vivek Murthy, il capo allenatore dell’Università del Sud Carolina e Hall of Famer Dawn Staley e il capo allenatore dei LA Clippers Doc Rivers, oltre ad altri speaker.

Condotta dall’analista e vincitore del premio Curt Gowdy di ESPN Jay Bilas, la conferenza si terrà virtualmente per la prima volta il prossimo 15 maggio dalle 18 alle 20:45 e sarà trasmessa sull’app NBA, su NBA.com, su Jr. NBA.com, e sugli account Facebook, Twitter e YouTube dell’NBA e della Jr. NBA.

Passato dall’essere una conferenza “fisica” ad un event gratuito e virtuale a causa della pandemia del coronavirus, la Jr. NBA Leadership Conference metterà insieme membri della comunità del basket giovanile – allenatori, manager, partner e genitori – e fan di tutto il mondo per parlare con i protagonisti del gioco ed esperti di salute pubblica sull’attuale stato degli sport giovanili, soffermandosi su come gli sport giovanili possano tornare ad essere protagonisti.

Il programma di quest’anno prevederà uno speech dell’NBA Commissioner Adam Silver, seguito da una serie di interventi, domande dal pubblico e anche una one-on-one tra Stephen Curry e Doris Burke.

“Al pari di tante altre realtà sportive, la comunità del basket giovanile si deve compattare per supportare i propri membri in un momento difficile come questo, e non vediamo l’ora di migliorare il collegamento tra allenatori, famiglie, l’NBA e l’NBA tramite questa conferenza,” ha detto l’NBA Senior Vice President, Head of Youth Development David Krichavsky. “Siamo molto contenti di aver messo insieme leader dello sport e della sanità pubblica per parlare dei comportamenti corretti da tenere durante questo periodo di incertezza, e per rispondere alle domande da parte degli stakeholder del basket di tutto il mondo.”

Il Dr. Murthy discuterà come migliore il benessere fisico e mentale tra i giovani durante questo periodo di distanziamento sociale, mentre l’USA Basketball Chairman e Jr. NBA Leadership Council Chairman Retired General Martin E. Dempsey sulla leadership.

Infine, si terrà una tavola rotonda per parlare dello stato del gioco e di come supportare i giovani atleti durante questo periodo tra allenatori, con Rick Carlisle, Dawn Staley, Doc Rivers, l’assistente allenatrice dei Sacramento Kings ed ex giocatrice WNBA Lindsey Harding, l’ex giocatrice WNBA e attuale capo allenatrice della Jackson County High School Christi Thomas ed il fondatore del Jr. NBA Flagship Network Brendan Winters.

L’evento terminerà con un clinic virtuale di 15 minuti dedicato ad esercizi in palleggio e altre attività che ragazze e ragazzi possono completare a casa e in spazi limitati con l’obbiettivo di rimanere attivi e sviluppare il proprio gioco in sicurezza. Lanciato per rispondere alla pandemia del coronavirus come parte di NBA Together, Jr. NBA at Home è una serie di contenuti interattivi in cui giocatrici e giocatori della WNBA e dell’NBA aiutano i giovani atleti di tutto il mondo a rimanere attivi e connessi con il gioco. In aggiunta ai video pubblicati quotidianamente sui canali social della Jr. NBA, i fan possono accedere a dei contenuti più articolati grazie a “Jr. NBA at Home Workouts”, dei video di 15 minuti con giocatrici e giocatori WNBA e NBA pubblicati ogni martedì alle ore 20 sul canale YouTube dell’NBA.

Al termine della conferenza, l’NBA continuerà a parlare di sport giovanile tramite il nuovo podcast di Jr. NBA at Home, una serie da 12 episodi settimanali con ospiti speciali dall’NBA, dalla WNBA o dalle comunità di basket giovanili, oltre alla Jr. NBA Live Coaches Hangouts, incontri virtuali settimanale per gli allenatori di basket giovanile per rimanere connessi con la comunità su base regolare scambiandosi informazioni e best practice.

Clicca qui per maggiori informazioni sulla Jr. NBA Leadership Conference powered by Under Armour, inclusi i dettagli per la registrazione.

Uff stampa NBA Italia