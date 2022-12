Da martedì via alle votazioni per NBA All-Star Game 2023

Le votazioni per l’NBA All-Star saranno presentate da AT&T, la rete 5G Wireless ufficiale della NBA e avranno inizio martedì 20 dicembre alle 17.00 CET e si concluderanno sabato 21 gennaio alle 05.59 CET, dando ai fan l’opportunità di votare i titolari dell’NBA All-Star Game 2023 tramite la nuova App NBA e su NBA.com.

Il 72° NBA All-Star Game si svolgerà domenica 19 febbraio alle ore 02:00 CET a Salt Lake City e andrà in onda su TNT negli Stati Uniti raggiungendo i fan in oltre 200 Paesi e territori in più di 50 lingue.

I fan che voteranno per la prima volta sull’App NBA o su NBA.com possono iscriversi all’NBA ID, il nuovo programma di affiliazione globale della lega, e i votanti negli Stati Uniti e in Canada avranno la possibilità di vincere un viaggio all’NBA All-Star Game 2023. Inoltre, i fan con l’NBA ID che si recheranno a Salt Lake City per assistere l’NBA All-Star Game 2023 potranno ottenere un posto a sedere in più, ingressi riservati ai membri e altro ancora. Il programma NBA ID è gratuito, e offre ai fan vantaggi esclusivi oltre a premi della lega, delle squadre e dei suoi partner.

Come possono votare i fan:

Votare dall’App NBA: è possibile accedere alla scheda e votare attraverso l’App NBA, disponibile su Android e iPhone. I tifosi possono compilare una scheda completa al giorno (per giorno si intende una volta ogni 24 ore) selezionando fino a due guardie e tre giocatori di prima linea per ogni conference.



Votare tramite la pagina di NBA.com – vote.NBA.com: è possibile compilare una scheda completa al giorno su vote.NBA.com da un browser desktop o mobile. I tifosi possono selezionare fino a due guardie e tre giocatori di prima linea per ogni conference.

