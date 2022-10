Dal 10 Novembre in vendita i biglietti dell’NBA Paris Game 2023

PARIGI, 28 Ottobre, 2022 – La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi che i biglietti per NBA Paris Game 2023, in cui si sfideranno i sei volte campioni NBA Chicago Bulls e i tre volte campioni NBA Detroit Pistons, saranno disponibili per la vendita al pubblico giovedì 10 novembre alle 12:00 CET tramite il sito web di Accor Arena L’NBA Paris Game 2023 vedrà i Bulls e i Pistons giocare la seconda partita di regular season del campionato a Parigi, all’Accor Arena giovedì 19 gennaio 2023.

Prima della vendita dei biglietti al pubblico, i fan potranno accedere alla prevendita dei biglietti che inizia martedì 8 novembre alle 12:00 CET, registrandosi tramite il sito web di Accor Arena entro giovedì 3 novembre alle 20:00 CET.

I pacchetti di biglietti NBA Experiences, che offrono un accesso premium alla partita e ad altri eventi in tutta la città di Parigi, insieme ad esclusive VIP experience, incontri con le leggende NBA e molto altro, sono disponibili per l’acquisto qui.

L’NBA Paris Game 2023 segnerà la terza partita dei Bulls a Parigi, dopo aver giocato due partite di preseason nella capitale francese nel 1997. Chicago attualmente schiera il cinque volte NBA All-Star DeMar DeRozan, due volte NBA All-Star e Slam Dunk il campione Zach LaVine e il due volte All-Star NBA Nikola Vučević (Montenegro). I Bulls hanno vinto sei campionati NBA in otto anni, diventando solo la terza franchigia nella storia del campionato a vincere tre titoli consecutivi due volte (1991-93 e 1996-98).

I Pistons giocheranno la loro prima partita in Francia, dopo aver giocato in precedenza partite di stagione regolare a Londra (2013) e Città del Messico (2019). Detroit attualmente presenta la prima scelta del draft 2021 Cade Cunningham, la quinta scelta del draft 2022 Jaden Ivey, la settima scelta del draft 2020 Killian Hayes (Francia) e i membri dell’NBA All-Rookie Team del 2021 Saddiq Bey e Isaiah Stewart. I Pistons hanno vinto titoli NBA nel 1989, 1990 e 2004 e hanno all’attivo sei apparizioni consecutive nelle finali di Eastern Conference dal 2003 al 2008.

L’NBA Paris Game 2023 andrà in onda in diretta su beIN SPORTS e NBA League Pass, raggiungendo così i fan distribuiti in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. Oltre all’NBA Paris Game 2023, la lega e i suoi partner condurranno attività interattive per i fan, iniziative di sensibilizzazione della comunità di NBA Cares e programmi di sviluppo del basket giovanile Jr. NBA che porteranno l’esperienza NBA ai fan della capitale francese.

La partita e gli eventi che faranno da cornice saranno supportati da un elenco di partner di marketing, tra cui Foot Locker, Française des Jeux, Gatorade, Hotels.com, Nike, SAP, Tissot, 2K e Yop. Ulteriori partner saranno annunciati nei prossimi mesi.

L’NBA Paris Game 2023 segnerà la prima partita NBA in Europa dal 2020. L’NBA Paris Game 2020, la prima partita NBA di regular season tenutasi a Parigi, si è svolta il 24 gennaio 2020 e ha visto la partecipazione degli Charlotte Hornets e dei Milwaukee Bucks.

Le partite e la programmazione NBA vengono trasmesse in Francia già dalla stagione 1984-85 e il campionato ha giocato la sua prima partita in Francia nel 1991. Oltre alle partite di preseason e regular season in Francia, il campionato ha ospitato eventi interattivi per i fan, con la partecipazione di giocatori NBA di oggi e ieri, iniziative di sensibilizzazione della comunità attraverso il programma NBA Cares e, nel 2007, Basketball Without Borders, il programma globale di sviluppo e sensibilizzazione della comunità di NBA e FIBA che ha visto nove giocatori francesi arruolati nella NBA o ingaggiati come free agent, incluso Hayes.

