Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves si sfideranno due volte in pre-season NBA ad Abu Dhabi

La National Basketball Association (NBA) e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hanno annunciato che gli NBA Abu Dhabi Games 2023 vedranno i Dallas Mavericks e i Minnesota Timberwolves impegnati in due partite di precampionato giovedì 5 e sabato 7 ottobre alla Etihad Arena di Yas Island ad Abu Dhabi.

I biglietti per gli NBA Abu Dhabi Games 2023 saranno messi in vendita successivamente. I fan possono restare aggiornati registrandosi al sito NBA.com/AbuDhabi.

Gli NBA Abu Dhabi Games 2023 andranno in onda in diretta negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa su beIN SPORTS, The Sports Channel e NBA League Pass, e raggiungeranno i fan in più di 200 paesi e territori attraverso la televisione, i media digitali e i social media. I giochi e gli eventi in programma saranno supportati da una serie di partner, tra cui Aldar, Experience Abu Dhabi, Gatorade, Nike e Tissot.

Gli NBA Abu Dhabi Games 2023 fanno parte di un progetto di collaborazione pluriennale tra NBA e DCT Abu Dhabi, che l’anno scorso ha visto gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks giocare le prime partite del campionato nel Golfo Arabico. A gennaio, l’NBA e DCT Abu Dhabi hanno lanciato una seconda stagione ampliata della Jr. NBA Abu Dhabi League, con campionati maschili e femminili composti ciascuno da 450 giocatori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni provenienti dalle scuole della capitale degli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione prevede anche una serie di eventi interattivi per i fan con apparizioni di giocatori ed ex giocatori NBA, una serie di NBA FIT clinic che promuovono la salute e il benessere e un evento della NBA 2K League. La collaborazione vede DCT Abu Dhabi, come Official Tourism Destination Partner della NBA in Medio Oriente, Nord Africa, Europa e Cina.

I Mavericks hanno attualmente in squadra il quattro volte NBA All-Star e tre volte All-NBA First Team Luka Dončić, nonché il campione NBA 2016 e otto volte NBA All-Star Kyrie Irving. I Timberwolves invece possono contare su Karl-Anthony Towns, tre volte NBA All-Star e due volte All-NBA Third Team, Rudy Gobert, tre volte NBA All-Star e Defensive Player of the Year, e Anthony Edwards, 2023 NBA All-Star Anthony Edwards.

Le partite dell’NBA sono trasmesse negli Emirati Arabi Uniti dalla stagione 1987-88. I fan possono seguire l’NBA su Instagram, Snapchat e Twitter (@NBAArabic) per gli ultimi aggiornamenti, notizie e contenuti in arabo. I fan dell’NBA negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente possono acquistare online su NBAStoreME.com la più ampia selezione di prodotti NBA autentici disponibile nella regione.

Executive Quotes:

S.E. Saleh Mohamed Al Geziry, Direttore Generale per il Turismo, Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi:

“Siamo entusiasti di prepararci alla nuova stagione degli NBA Abu Dhabi Games 2023 con l’emozionante testa a testa precampionato tra Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai giocatori, alle squadre e ai fan, dando loro la possibilità di vivere la destinazione, e consolidare allo stesso tempo il nostro impegno per portare il meglio dell’intrattenimento sportivo in tutta Abu Dhabi”.

Ralph Rivera, NBA Europe and Middle East Managing Director:

“”Dopo il successo delle partite e degli eventi dello scorso anno, che hanno accolto ad Abu Dhabi fan da tutto il mondo, siamo entusiasti di tornare nella preseason 2023 con due grandi incontri tra i Mavericks e i Timberwolves e alcuni dei migliori giocatori del mondo. La nostra collaborazione con DCT Abu Dhabi continua a sostenere l’obiettivo dell’NBA di far conoscere il basket e i suoi valori ai ragazzi e alle ragazze degli Emirati Arabi Uniti e del mondo intero, e ciò avverrà ancora una volta attraverso queste partite e le attività collaterali”.

Cynt Marshall, CEO Dallas Mavericks:

“I Dallas Mavericks riconoscono certamente l’importanza di promuovere a livello globale il gioco del basket. Per molti anni abbiamo potuto contare su giocatori internazionali e su una fanbase internazionale in crescita. Siamo onorati di fare ciò che amiamo, giocare per i fan dell’NBA ad Abu Dhabi e in tutto il mondo. Apprezziamo tutti coloro che hanno lavorato duramente per creare questa entusiasmante opportunità per la nostra squadra e i nostri tifosi”.

Ethan Casson, CEO Minnesota Timberwolves:

“Mentre l’NBA continua la sua espansione globale, i Minnesota Timberwolves sono onorati di essere stati scelti per gli NBA Abu Dhabi Games. Grazie all’NBA e alla città ospitante di Abu Dhabi per averci dato l’opportunità di riunire i tifosi attraverso la passione per il basket”.

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) promuove la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e delle sue industrie creative, alimentando il progresso economico e contribuendo a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi. Lavorando in partnership con le organizzazioni che definiscono la posizione dell’emirato come destinazione leader a livello internazionale, DCT Abu Dhabi si sforza di unire l’ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell’emirato, di coordinare gli sforzi e gli investimenti, di fornire soluzioni innovative e di utilizzare gli strumenti, le politiche e i sistemi migliori per sostenere la cultura, il turismo e le industrie creative.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell’emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze impareggiabili, rappresentato dalle sue tradizioni di ospitalità, dalle iniziative pionieristiche e dal pensiero creativo.

Per maggiori informazioni su DCT Abu Dhabi e sulla destinazione, visitate il sito tcaabudhabi.ae e visitabudhabi.ae.

NBA

La National Basketball Association (NBA) è un’organizzazione sportiva e mediatica globale con la missione di ispirare e mettere in contatto persone di tutto il mondo attraverso il potere del basket. Costruita attorno a cinque campionati sportivi professionistici: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League, la NBA ha stabilito una presenza internazionale importante con giochi e programmi disponibili in 214 Paesi e territori in più di 50 lingue, e merchandising in vendita in più di 200 Paesi e territori in tutti e sette i continenti. I roster dell’NBA all’inizio della stagione 2022-23 contano 120 giocatori internazionali provenienti da 41 paesi. Le attività di NBA Digital comprendono NBA TV, NBA.com, NBA App e NBA League Pass. L’NBA ha creato una delle più grandi comunità social media al mondo, con 2,1 miliardi di like e follower a livello globale su tutte le piattaforme della lega, delle squadre e dei giocatori. Attraverso NBA Cares, la lega affronta importanti questioni sociali collaborando con organizzazioni giovanili riconosciute a livello internazionale che sostengono l’istruzione, lo sviluppo dei giovani e delle famiglie e le cause legate alla salute.

