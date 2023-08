Dallas Mavericks: tagliato JaVale McGee, presi Markieff Morris e Derrick Jones jr

La dirigenza dei Dallas Mavericks si è pentita quasi subito del contratto triennale da 17 milioni fatto firmare la scorsa estate a JaVale McGee. Dopo una stagione anonima in cui è uscito quasi subito dalle rotazioni di coach Kidd, il veterano McGee è stato inserito in vari scambi che però non sono andati in porto. E allora la decisione di svincolare il giocatore e spalmare il suo contratto rimanente (quasi 12 milioni) in cinque anni per avere più flessibilità salariale. Ora McGee potrà firmare con qualsiasi altra squadra.

JaVale McGee is owed $11,741,621 on the two years left of his contract (his 24-25 player option will be exercised before he’s waived-and-stretched). Mavs will stretch that amount over five years at $2,348,324 per season.



Stretch = two times the years left on the deal + one year. https://t.co/9BbmapJt2a — Keith Smith (@KeithSmithNBA) August 22, 2023

Lo spazio serve ai Dallas Mavericks per riabbracciare Markieff Morris, giocatore già a roster nella passata stagione ma poi fermatosi subito per infortunio, e per firmare Derrick Jones jr, ala atletica lo scorso anno ai Bulls. Per entrambi si tratterà di un annuale al minimo salariale a poco meno di 3 milioni.