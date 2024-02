Dallas Mavericks, trade sul gong: presi PJ Washington dagli Hornets e Gafford dai Wizards

Dallas Mavericks molto attivi sul mercato e piazzano un colpo proprio sul gong con la trade per PJ Washington. Poco prima era arrivato anche Daniel Gafford dalla capitale (i dettagli della trade in fondo all’articolo).

I dettagli della trade con Charlotte:

Mavs ricevono: PJ Washington

Hornets ricevono: Grant Williams, Seth Curry e una prima scelta protetta del 2027.

Altra trade per gli Hornets, in piena modalità rebuilding dopo aver scambiato anche Gordon Hayward.

Dallas is sending Charlotte a lightly-protected 2027 first-round pick in the deal, sources tell ESPN. https://t.co/FBaVLXUuZF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Non è finita qui per i Dallas Mavericks perché si rinforzano sotto canestro con l’arrivo di Daniel Gafford dai Wizards in cambio di Richaun Holmes e della prima scelta 2024 dei Thunder. OKC avrà la possibilità di scambiare la prima scelta 2028 con quella di Dallas, se sarà più favorevole.

Gafford aiuterà la crescita di Dereck Lively II per i prossimi 2 anni e mezzo, infatti è sotto contratto fino al 2026 per 28 milioni totali. Holmes ha invece una player option da 12.9 milioni che quasi sicuramente eserciterà per rimanere a Washington anche la prossima stagione.