Dallas Mavs multati di 750mila dollari dalla NBA

Il 7 aprile, nella gara contro i Chicago Bulls i Dallas Mavs hanno lasciato a riposo i titolari Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr, Maxi Kleber, Josh Green e Christian Wood in una partita decisiva per le sorti dei Play-In, mentre Luka Doncic ha giocato solo per un quarto.

La NBA ha annunciato oggi che a causa di questa violazione delle politiche della lega riguardanti il riposo dei giocatori (a cui si sono aggiunte pubbliche dichiarazioni della franchigia texana di voler perdere delle partite per avere più possibilità di guadagnare una scelta alta al prossimo Draft), i Dallas Mavs sono stati multati di 750mila dollari.

“La decisione dei Dallas Mavericks d’impedire a giocatori chiave di partecipare pienamente a una gara decisiva venerdì scorso contro Chicago ha minato l’integrità del nostro sport” ha dichiarato Joe Dumars, Vice Presidente Esecutivo della NBA, “Le azioni dei Mavericks hanno deluso i nostri tifosi e la nostra lega.”

I Dallas Mavericks sono arrivati undicesimi a Ovest, mancando di poco la qualificazione per i Play-In, nonostante l’aggiunta di Kyrie Irving dello scorso febbraio.