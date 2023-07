Damian Lillard time: la superstar NBA chiede la trade! Miami Heat pronti per lo scambio?

Un rinnovo a cifre alte di Jerami Grant non è bastato per convincere Damian Lillard a restare ai Portland Trail Blazers. A 33 anni la superstar NBA cambierà squadra per la prima volta dopo undici anni di carriera: su di lui ci sono i Miami Heat che hanno liberato tanto spazio in questi due giorni e hanno buoni asset da spedire in Oregon. Lillard vorrebbe andare a South Beach e molto probabilmente lì andrà, però su di lui ci sarebbero anche i Brooklyn Nets (più indietro Clippers e 76ers), secondo quanto anticipato da ESPN.

Quest’anno ha fatto registrare 32.2 punti di media, con un career-high di 71 contro Houston a fine febbraio. Sempre secondo l’emittente americana, nessun giocatore con quella media punti aveva richiesto la trade a fine di quella stessa stagione.

Ha ancora tre anni di contratto più una player option da 63.2 milioni per il 2026/27.