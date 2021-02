D’Angelo Russell si è operato al ginocchio sinistro in artroscopia e ora dovrà osservare dalle 4 alle 6 settimane di riabilitazione. La stella dei Minnesota Timberwolves si prenderà tutto il tempo che serve perché la franchigia non avrà nessuna fretta a forzare il rientro, quindi non tornerà prima di fine marzo.

D’Angelo Russell stava tenendo medie di 19.3 punti e 5.1 assist con il 40% da 3.