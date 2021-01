Danilo Gallinari chiama l’Olimpia: “Tra 4-5 anni se…”

Danilo Gallinari è partito a rilento in questa prima stagione agli Atlanta Hawks, fermato da infortuni. Dovrebbe tornare tra circa due settimane.

Intanto ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, parlando anche del suo possibile ritorno in Italia e alla sua amata Olimpia Milano. “La seguo da tifoso ed è partita bene. Deve puntare in alto perché qualsiasi cosa ci sia da vincere con quel roster può farcela. Spero che tra 4-5 anni, quando avrò terminato con la NBA, Milano sarà allo stesso livello e avrà gli stessi obiettivi di adesso. In quel caso sarebbe un sogno giocare di nuovo con i colori di Olimpia Milano”.