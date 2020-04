Danilo Gallinari: “Los Angeles è dei Lakers, ma la nuova arena darà una grande spinta ai Clippers”

Danilo Gallinari è intervenuto oggi nella diretta Facebook sulla pagina del Famila Schio, in un colloquio con la leggenda femminile Raffaella Masciadri.

Ha parlato di molte cose, dalla situazione attuale covid-19 a quella prossima (“Il problema non è tanto su quando riprenderà questa stagione, ma più che altro su come e quando programmare l’inizio della prossima”), della situazione salari in NBA, fino al suo futuro a fine carriera (“Preferisco un ruolo dirigenziale, come GM o esperto di salary cap che mi piace un sacco, ma sicuramente non farò l’allenatore”).

In mezzo a tutti questi temi interessanti, ha parlato anche del suo passato a Los Angeles, città dove ha giocato anche la Masciadri (con le Sparks): “Sapete tutti che Los Angeles è una Lakers-city, in città ci sono tabelloni di LeBron dappertutto, il calendario NBA viene stilato sentendo prima i gialloviola e poi i Clippers, che praticamente come notorietà non esistono. Riguardo a ciò, tuttavia, è stata fondamentale la mossa del proprietario, Steve Ballme, di avere un nuovo palazzetto solo per i Clippers a partire dal 2024. Non basterà a cambiare la mentalità losangelina, ma sicuramente i Clippers riceveranno un seguito diverso”.

Ecco l’intervista completa di Danilo Gallinari a partire dal minuto 30′: