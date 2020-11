Danilo Gallinari, cresce l’interesse dei Dallas Mavericks

Danilo Gallinari a creare un big three tutto europeo ai Dallas Mavericks?

Per l’insider Ian Begley la cosa non è campata in aria e di sicuro la squadra del patron Mark Cuban farà più di un tentativo per convincere Danilo Gallinari a firmare per loro. Ci avevano già provato seriamente prima della trade deadline di febbraio.

I Mavs, però, vorrebbero tenere spazio per l’estate del 2021 in cui moltissimi free agent di valore saranno sul mercato quindi è probabile che arrivi un un’offerta da 1+1, con player option nel secondo anno.

Anche i Knicks vorrebbero riportarlo a New York, ma l’ala azzurra ha detto più volte che punta a firmare con una squadra da titolo. Thibodeau ha fatto sapere che è pronto a fare movimenti di mercato da win-now (Chris Paul?) e questo potrebbe essere un punto a favore nella corsa a Gallinari, che ama la Big Apple.