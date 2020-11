Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks!

Il Gallo ha scelto, finalmente, la sua destinazione. Va ad Est, ma non nella più quotata Miami bensì ad Atlanta.

Contratto triennale da 61,5 milioni di dollari per il 32enne lombardo. Nessuna squadra poteva offrirgli un buon contratto, essendo tutte in attesa della free agency 2021 e quindi ha deciso di scegliere un progetto intrigante come quello degli Hawks.