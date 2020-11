Travis Schlenck: “Danilo Gallinari sa che partirà dietro John Collins”

In una chiamata Zoom con gli abbonati stagionali, il GM degli Hawks Travis Schlenck ha parlato delle (tante) mosse di mercato della dirigenza e di come sarà la squadra in questa stagione. Ovviamente si è parlato anche del ruolo di Danilo Gallinari, visto che si ritroverà in un reparto lunghi piuttosto affollato, con Collins, Capela, Okongwu ed altri.

Nel primo giorno di mercato, l’ala italiana ha firmato un triennale proprio con gli Atlanta Hawks.

“Quando abbiamo parlato con Danilo Gallinari e i suoi rappresentanti, gli abbiamo detto chiaro e tondo che il suo ruolo sarà quello di vice John (Collins). Lui ha preso la decisione con gli occhi ben aperti. Noi proviamo ad essere chiari con tutti i nostri ragazzi. Sa per cosa ha firmato e sa da dove inizierà a giocare”.

John Collins la stagione scorsa ha chiuso con circa 22 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate di media. Ora è nell’ultimo anno del contratto da rookie e la dirigenza è chiamata ad una difficile scelta: o provare ad estenderlo a cifre giuste entro il 21 dicembre, oppure aspettare la prossima free agency (lui sarà restricted), nel caso manifesti la volontà di un’estensione contrattuale al massimo salariale. Potrebbe ambire ad un quinquennale da 168 milioni.

Se la prossima estate arrivasse un’offerta giudicata consona, nel range quadriennale di circa 20 milioni a stagione, allora gli Hawks potrebbero pareggiare. Se invece una squadra sarà disposta a mettere sul piatto un massimo salariale, allora Schlenck e la dirigenza lo lasceranno partire, possibilmente via sign-and-trade così Atlanta eviterà di perderlo a gratis. Firmerebbe con gli Hawks prima di essere girato ad un’altra squadra.

Bloccando Collins col pluriennale ed aspettando la stellina Trae Young in scadenza a luglio 2022, ci si attende che la squadra della Georgia starà abbastanza quieta nel mercato prossimo.