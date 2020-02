Pat Riley vuole Danilo Gallinari ai Miami Heat.

Il presidente degli Heat sembra essersi mosso sul serio a meno di 24h dalla chiusura del mercato NBA.

Andre Iguodala e soprattutto Danilo Gallinari sono vicinissimi a vestire la maglia dei Miami Heat.

Come confermato da Wojnarowski di ESPN, la trattativa tra OKC e Heat per il Gallo sembra in fase molto avanzata.

Il mercato NBA chiude alle 21 italiane di giovedì 6 Febbraio.