Danilo Gallinari, una squadra da titolo su di lui?

Danilo Gallinari è uno dei free agent più ambiti del prossimo mercato NBA. Non ha nessun vincolo quindi può firmare dove vuole lui: più volte ha detto di essere disposto a rinunciare ai soldi per firmare con una squadra che si gioca il titolo.

La firma di Mike D’Antoni come vice ai Brooklyn Nets potrebbe convincere l’ala della nazionale italiana a scegliere Durant, Irving & co. Il mercato dovrebbe aprire il 21 novembre, tre giorni dopo il draft, e per i Nets sono attesi vari scambi, su tutti LeVert e Dinwiddie (se in cambio arrivasse qualche pedina buona).

Danilo Gallinari più volte ha ammesso di dover tanto a Mike D’Antoni, suo primo allenatore ai tempi dei Knicks. Inoltre Danilo ha sempre detto di amare follemente New York e i Nets potrebbero offrirgli la mid-level exception da 9.3 milioni.

Brooklyn sarebbe la scelta giusta per vincere il titolo?