Danny Green: “Finiremo la stagione, giocando da metà maggio a fine agosto”

Il tiratore dei Lakers Danny Green è sicuro che la stagione ripartirà e verrà conclusa in estate, come ha detto nella trasmissione Inside The Green Room.

“Sicuramente avremo di nuovo una stagione. Ripartirà tra metà e fine maggio e probabilmente finirà tra agosto e settembre”, ha detto il #14 gialloviola. Sembra certo, comunque, che si terminerà la stagione a porte chiuse.

Tuttavia la sua ex città, Toronto, ha sospeso tutti gli eventi pubblici fino al 30 giugno e quindi sembra difficile che si riprenda prima di quella data. Per ora Adam Silver ha detto che si deciderà cosa fare ai primi di maggio e che certamente ad aprile non si tornerà in campo.

Di seguito l’episodio completo di Inside The Green Room con l’intervento dell’esterno dei Lakers: