Danny Green: “LeBron James potrebbe saltare il primo mese di stagione”

Danny Green ha rivelato a The Ringer NBA Show che la stella dei Lakers LeBron James potrebbe saltare il primo mese di stagione.

La NBA e la NBPA stanno lavorando per arrivare ad un inizio di regular season previsto per il 22 dicembre, con il training camp che sarebbe ai primi di dicembre. La paura di sovraccaricare il #23 in un’altra stagione molto fissa di impegni è tanta, quindi verrà gestito.

Secondo quanto dice Danny Green – il candidato numero uno alla partenza durante la free agency visto il suo contratto da 15 milioni – la stella dei Lakers LeBron James inizierà la sua stagione tra fine gennaio e i primi di febbraio 2021.