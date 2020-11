Proseguirà a Phoenix l’avventura NBA di Dario Saric. Il giocatore croato rimane, dunque, ai Suns dove gli è stato offerto un contratto triennale per 27 milioni di dollari complessivi, come confermato dai suoi agenti Jeff Schwartz e Mike Lindeman a ESPN. Per lui, nell’ultima stagione, 24.7 minuti di media con 10.7 punti, 6.2 rimbalzi e 1.9 assist.