Il playmaker statunitense Darius Morris, visto in NBA con Lakers, Sixers, Clippers, Grizzlies, Nets oltre a varie esperienze G League e per ultimo anche in Cina, Russia e Francia, è stato trovato senza vita a soli 33 anni. Ancora incerte le cause della morte.

Era stato scelto proprio dai gialloviola nel Draft 2011 in uscita dal college di Michigan.