Darko Milicic: “Se Gobert prende quei soldi, Nikola Jokic dovrebbe prendere 500 milioni”

Nikola Jokic sta dominando questa prima parte di stagione e infatti è stato eletto miglior giocatore a Ovest del primo mese di regular season.

A riguardo è intervenuto Darko Milicic, suo connazionale ed ex centro NBA: “Dobbiamo essere consapevoli che i soldi stanno alla base del valore di un giocatore in NBA. Se Gobert prende quei soldi (rinnovo quinquennale da 205 milioni che partirà dalla prossima stagione, ndr), allora il nostro Jokic dovrebbe firmare un contratto di 500 milioni di dollari, perché è quella la differenza con il francese. Dare quella cifra uno come Gobert è totalmente senza senso”, ha annunciato Milicic al portale serbo 24 sedam.

Jokic ha firmato nel 2018 un quinquennale da 148 milioni che scadrà nel 2023. Il serbo ha pareggiato il suo record in NBA con 47 punti (e 11 rimbalzi) proprio pochi giorni fa contro Gobert.