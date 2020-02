Darren Collison tra Lakers e Clippers

Darren Collison sembra pronto a tornare dal ritiro annunciato in estate per motivi religiosi.

Stanotte era a bordo campo allo Staples Center a vedere la partita tra Lakers e Rockets e, per quanto l’ex playmaker dei Pacers abbia detto di essere lì solo per guardarsi una partita, questo fatto va ad aggiungersi alle voci recenti di un suo possibile ritorno in campo. Lo stesso Collison avrebbe detto che se dovesse scegliere, preferirebbe una tra Lakers o Clippers. Sarà anche per quello che la squadra di Kawhi ha tagliato Isaiah Thomas per tenere un posto libero a roster? La battaglia cittadina è già cominciata.

Collison in 748 gare NBA tra regular season e Playoffs – una stagione anche ai Clippers – ha tenuto medie di 12.5 punti e 5 assist con il 40% da 3 (in crescita negli ultimi anni).