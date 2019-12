David Blatt ai Knicks come consulente per le Basketball Operations

L’ex allenatore dei Cavs, David Blatt, approda a New York. Per lui un ruolo da consulente per le Basketball Operations con un ruolo nella franchigia di G League a Westchester e nell’organizzazione dello scouting internazionale.

Il coach statunitense di origine israeliana si era dimesso ad inizio stagione da coach dell’Olympiacos anche a causa della sclerosi multipla, malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso anno e ha reso nota quest’estate. Per Blatt l’esperienza al Pireo resterà la sua ultima come allenatore, come lui stesso ha affermato in una nota.

Il proprietario James Dolan potrebbe decidere di far saltare entro fine stagione il GM Perry ed il presidente Mills. Tuttavia Blatt e Mills sono amici di lunga data, dopo aver studiato entrambi a Princeton nel triennio 1978/1981.