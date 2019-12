L’esterno di Brooklyn David Nwaba ha sofferto la rottura del tendine d’Achille nella sconfitta di stanotte con gli Spurs.

Stava segnando 8.9 punti di media in uscita dalla panchina con il 50% dal campo ed un ottimo 45% da 3. La scorsa estate ha firmato un biennale con i Nets: la prossima stagione non è però garantita quindi dipende dalla dirigenza vedere cosa fare, se confermarlo oppure no.

Verrà operato nella giornata di oggi. Di seguito trovate il video dell’infortunio: