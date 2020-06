David Nwaba firma con Houston, ma non andrà nella “bolla”

David Nwaba ha firmato con gli Houston Rockets, ma non giocherà in questa stagione. Sta infatti recuperando dalla rottura del tendine d’Achille.

L’ex giocatore di Bulls, Lakers, Cavs e Nets guadagnerà 903mila dollari quest’anno, poi i Rockets hanno una team option da 1.82M per la prossima stagione: se sarà guarito, allora lo confermeranno, altrimenti diventerà free agent.

In 20 partite a Brooklyn quest’anno 5.2 punti e 2.3 rimbalzi in soli 13′ di utilizzo, ma tirando con il 43% abbondante da 3 e dando un grande apporto difensivo.

Per fargli posto è stato tagliato il tedesco Isaiah Hartenstein (aveva un contratto non garantito per la prossima stagione), quindi ora l’unico centro rimasto in rosa è il veteranissimo Tyson Chandler.