Davis Bertans non giocherà la ripresa NBA; sarà free agent

I giocatori NBA hanno tempo fino a domani – poi inizierà il mercato – per dire se prenderanno parte alla ripresa ad Orlando, oppure no.

Il primo a chiamarsi fuori è il lettone Davis Bertans, autore fin qui di una stagione magistrale e in estate pronto a firmare un ricco contratto. Non vuole rischiare infortuni per compromettere il suo futuro (ha già avuto gravi problemi al crociato) visto che Washington ha sì possibilità di andare ai Playoffs ma poi, ammesso che ci vada, incontrerebbe Milwaukee o Toronto al primo turno.

Il fratello del Dairis visto a Milano ha chiuso con 15.4 punti, 4.5 rimbalzi e 1.7 assist, produzione quasi raddoppiata rispetto alle sue medie in carriera (prima degli Wizards ha giocato tre stagioni a San Antonio).