Davis rifiuta il rinnovo con i Lakers, se ne riparla in estate

Anthony Davis oggi è diventato eleggibile per firmare un’estensione contrattuale di 146 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Tuttavia Davis ha rifiutato, ma nessuna paura per i tifosi dei Lakers. Lo ha anticipato Chris Haynes di Yahoo Sports.

In estate Davis non eserciterà la player option diventando così free agent, però potrà rifirmare con i gialloviola con un contratto quinquennale da 202 milioni.

Davis sta segnando 27.7 punti, con 9.5 rimbalzi, 3.2 assist, 2.6 stoppate e 1.5 rubate in 35′ tirando con il 51% dal campo ed il 30% dall’arco.