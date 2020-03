DeMar DeRozan pronto a rinunciare alla player option

Il #10 degli Spurs DeMar DeRozan sonderà il mercato se non si arriva ad un prolungamento con San Antonio, come riporta Chris Haynes di Yahoo Sports.

DeRozan sarebbe disposto a non esercitare la player option da 27.7 milioni per firmare un pluriennale a cifre anche più basse, mentre lascerebbe gli Spurs senza che ricevano nulla in cambio. A quel punto sonderebbe il mercato che inizia il 30 giugno.

Se andrà sul mercato, i New York Knicks potrebbero essere tra le squadre interessate. San Antonio, comunque, potrebbe offrirgli lo stesso un contratto, anche una volta che ha rinunciato alla player option diventando unrestricted free agent.

DeRozan sta segnando 22.3 punti, 5.7 rimbalzi e 5.5 assist con il record personale al tiro di 52.8% dal campo.