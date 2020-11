DeMarcus Cousins firma con gli Houston Rockets

DeMarcus Cousins ha trovato una nuova squadra. Dopo due infortuni gravissimi, il 4 volte All Star giocherà con gli Houston Rockets.

Lo conferma The Athletic, dicendo che sarà un contratto di un anno al minimo salariale, tuttavia non è garantito quindi potrebbe essere tagliato prima del via della stagione il 22 dicembre

Cousins ha giocato per Kings, Pelicans e Warriors e ha medie in carriera di 21 punti e 11 rimbalzi. Nell’ultimo anno a Golden State ha raggiunto le prime NBA Finals della sua carriera, dopo una stagione da 16.3 punti e 8.2 rimbalzi in 26′ (solo 30 presenze), dati minori dai tempi della stagione da rookie.