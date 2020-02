DeMarre Carroll trova il buyout con gli Spurs, ma resterà in Texas

La notizia era nell’aria da settimane, poi gli Spurs non sono riusciti ad inserire DeMarre Carroll in nessuno scambio e quindi la franchigia di San Antonio è stata costretta a firmare un buyout con il giocatore, firmato con un triennale in estate ma mai entrato negli schemi di coach Popovich.

I suoi giorni in Texas, però, continueranno, perché per Wojnarowski di ESPN i favoriti ad accaparrarselo sono gli Houston Rockets.

Nelle ultime due stagioni ai Brooklyn Nets l’ala ora 33enne aveva chiuso ad oltre 12 punti e 6 rimbalzi di media, tirando con il 36% dall’arco.